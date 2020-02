Musikens dolda pionjärer i fokus

Musikhistoria som sträcker sig över hundra år bakåt i tiden och där kvinnor som aldrig fick den plats och uppmärksamhet de förtjänade nu får stå i centrum. Det är precis vad Violet Greens musikföreställning A tribute to women pioneers in blues and rock and roll handlar om. I kväll intar de Folk å rock i Malmö.

Violet Green

Medlemmar: Ulla Wrethagen (kapellmästare, gitarr), Elsie Petrén (saxofon), Jenny Fall (sång), Anna Hammarsten (keyboard), Eva Grund (trummor) och Lena Andersson (bas).

Aktuella med: Med konserten/musikföreställningen A tribute to women pioneers in blues and rock and roll, där musik och berättelser om kvinnorna blandas. På Folk å rock i kväll, 5 februari, klockan 20.00 och på Helsingborgs stadsteater i morgon klockan 11.30 (sopplunch).

Allt började när gitarristen Ulla Wrethagen 2009 intervjuades av musikern och författaren Marie Selander i radioserien Glastaket i P2, en undersökande programserie om hur det är att vara kvinnlig musiker i en mansdominerad bransch. Efter att ha startat punkbandet Tugga Terrier med tre andra kvinnliga musiker i början av 1980-talet visste Ulla Wrethagen mycket väl vad hon pratade om, och mötet med Selander och allt som då lyftes upp till ytan sådde ett frö hos henne.

En kort tid senare blev Wrethagen och musikern Elsie Petrén ombedda att spela mingelmusik vid en tillställning där soul och rhythm and blues stod på önskelistan. Något som skulle visa sig bli avgörande för dem båda två. Det där fröet som såddes ett par år tidigare hade nämligen börjat gro ordentligt.

– Vi tänkte att vi kunde vara som kvinnliga Blues Brothers och spela låtar av kvinnliga artister bara. Så vi ställde oss frågan: vilka finns det? Aretha Franklin, Aretha Franklin och Aretha Franklin. Det var vad som dök upp både när vi funderade och sökte. Men så hittade vi en spellista på Youtube med bara kvinnliga artister inom rhythm and blues. Och vi hade inte hört en enda av dem. Det här var ju inte klokt, så himla bra låtskrivare och så har man inte hört talas om dem! Så då kände jag att vi måste starta ett band. Det blev så tydligt vad jag ville göra. Alla dessa fantastiska kvinnor måste lyftas fram, säger Ulla Wrethagen.

Sagt och gjort. För drygt fem år sedan plockade Ulla Wrethagen ihop sitt drömteam med musiker som hon jobbat med i olika sammanhang, bandet Violet Green föddes med Ulla Wrethagen som kapellmästare, och grävandet i kvinnors musikhistoria, främst i genrerna blues och rock and roll, började.

– Jag hade ett väldigt bra jobb just då, jag jobbade på ett labb och fotograferade cancerceller så jag kunde ägna mig åt musikresearchen också. Läsa på om vilka som varit tongivande och framförallt lyssna på olika låtar i många, många timmar, säger Wrethagen.

Researcharbetet ledde så småningom fram till föreställning A tribute to women pioneers in blues and rock and roll som Violet Green har spelat runt om i Sverige ett tag och nu tar med sig till Folk å rock i Malmö i kväll och Helsingborgs stadsteater i morgon.

– Vi lyfter helt enkelt fram kvinnor som har haft betydelse för musikens utveckling inom just blues och rock. Som exempelvis Anne Cole, en fullkomlig doldis, Bessie Smith, som nog är mer bekant, Alberta Hunter som var väldigt viktig för jazzen och Victoria Spivey, en låtskrivare och sångerska som spelade in skivor från mitten av 1920-talet fram till 1960-talet och hade ett eget skivbolag. Bob Dylan har inspirerats mycket av henne. Och jag måste nämna Sister Rosetta Tharpe också som var en pionjär på många sätt. Hon var verkligen en föregångare inom elgitarr.

Vad blev du mest överraskad över när du grävde i musikhistorien?

– Det som var helt fantastiskt var att dyka ner i 1920-talet. Med vaudevilleblues-scenen. Det var en otrolig igenkänning för mig. Jag kommer från punkvågen och det här var samma grej. Det omedelbara uttrycket, att det var hejdlöst och utlevande på alla sätt med mycket humor och kraft. Och när man började lyssna på texterna var det väldigt politiskt.

– Det som tog mest hos mig var hur dessa kvinnor formulerade sin sexualitet, hur de ägde sin kropp och själ. Och även om homosexualitet och transsexualitet innebar straff om det kom till allmänhetens kännedom, så var det väldigt fritt bakom kulisserna. De uppmuntrade till att vara den man var.

Hur tycker du att det ser ut på musikscenen idag?

– Jag har nyligen läst Matilda Gustavssons Klubben och blev otroligt stärkt av att läsa den boken. Rättvisa skipas. Men jag blev också låg när jag läste den. Dessa män som ska öppna dörrar och hjälpa kvinnor upp i karriären. När vi har varit ute och spelat under de här fem åren med Violet Green har det varit så skönt att vi har skapat vår egen plattform där det är uttrycket som räknas. Skickligheten och ambitionen. Vi kvinnor måste starta våra egna klubbar och grejer för att det ska kunna bli jämlikt. Och vi gör inte den här föreställningen för att säga att kvinnor är bättre, män är också bra, men de här kvinnorna finns inte omnämnda och det vill vi ändra på. Vi vill foga in dem i historien där de hör hemma.