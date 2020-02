Man åtalas för hotellvåldtäkt

Malmö En 23-årig Malmöbo misstänks ha våldtagit och misshandlat en kvinna på ett hotell i centrala Malmö.

På nyårsafton ska mannen ha tagit stryptag om hennes hals och sedan våldtagit henne på hotellsängen.

Våldtäkten och misshandeln skedde under nyårsafton i fjor. Den 23-årige mannen ska ha knuffat ner kvinnan i sängen, tagit tag om hennes hals och sedan slagit henne mot huvudet och kroppen. Därefter våldtog mannen kvinnan, enligt det åtal som lämnades in till Malmö tingsrätt. Även under övergreppet misshandlade 23-åringen kvinnan.

Under natten ska mannen också vid flera tillfällen tagit stryptag på kvinnan och fortsatt misshandeln mot huvudet och kroppen.

Kvinnan försökte att lämna hotellrummet under natten, men 23-åringen hindrade henne genom att dra in henne på rummet igen.

Senare på nyårsafton lämnade de båda hotellet. Då knuffade mannen kvinnan så att hon föll till marken. Till slut lyckades kvinnan söka hjälp på ett gym dit hon tog sin tillflykt. 23-åringen misstänks också ha misshandlat kvinnan i hennes bostad. Det skedde i mitten av november i fjor. Även då tog han stryptag på kvinnan och slog och sparkade henne över stora delar av kroppen.

23-åringen åtalas nu för våldtäkt, misshandel och olaga frihetsberövande. Han greps redan samma dag, och har suttit häktad sedan dess.