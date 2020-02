IFK Malmö tappar talang

FOTBOLL Mikael Marques de Pombal Vivar är förlorad för division 2-klubben IFK Malmö.

Den 18-årige stortalangen kommer framöver att representera Jönköpings Södra IF i Superettan.

En nyhet som J-Södra presenterade på sin hemsida under tisdagen.

– Marqués (de Pomval Vivar) är en lovande kantspelare. Med sin unga ålder så har Mikael tekniska och fysiska förutsättningar till att bli en otroligt bra fotbollsspelare, säger sportchefen Kujtim Bala till jonkopingssodra.se.

– Ännu en gång så vill jag rikta en stor eloge till våran scoutingverksamhet som har följt Mikaels utveckling i IFK Malmö under 2019, Mikael var på besök hos oss under november månad och imponerade på våran ledarstab. Trots intresse från andra klubbar så väljer Mikael den gröna dressen och det är vi glada över.

Marques de Pombal Vivar valde att gå från Landskrona Bois till IFK Malmö i september 2017 och har redan hunnit spela två säsonger i division 2.

Han är överens om ett treårsavtal med Jönköpings Södra som just nu befinner sig på träningsläger nere i Spanien.