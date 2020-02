HÖRBY

Polisen har fått in en anmälan om försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel på Slångatan i Hörby natten mot onsdagen. En kvinna som bor i området hade parkerat sin bil utmed gatan. När hon kom ut på morgonen såg hon att lysena på bilen stod på, och att tändningslåset satt löst och att handskfacket var öppet. Kvinnan misstänker att någon har brutit sig in i bilen under natten och försökt tjuvstarta den. Inget saknas från handsfacket, enligt polisanmälan.