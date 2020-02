Ungdomstjänst för att ha tagit emot swish

LUND

Ungdomstjänst blev domen för den 19-åriga lundatjej som har tagit emot swish-betalningar på cirka 25 000 kronor. Pengar som kommer från två bedrägerier.

Lunds tingsrätt pekar på i sin dom att det är klarlagt att 19-åringen har begått ett penningtvättsbrott genom att ta emot pengarna och sedan lämna dem vidare.

– Även om det inte är visat att 19-åringen hade insikt om vad brotten bestod i måste hon ha insett att det fanns en påtaglig risk för att pengarna vid båda tillfällena härrörde från brottslig verksamhet, skriver tingsrätten i domen.

Det var i oktober 2018 som den unga kvinnan umgicks med två män i 20-25årsåldern, som hon hade lärt känna via sociala medier.

Vid ett tillfälle frågade den ena av dem om hon kunde ta ut kontanter till honom om han swishade över 9 900 kronor till henne.

Orsaken var att han hade nått sin maxgräns för hur mycket kontanter han hade tagit ut.

Senare skulle det visa sig att pengarna kom från ett bedrägeri, där gärningsmannen hade lurat en man att överföra 250 000 kronor till hans konto.

Vid ett senare tillfälle i oktober samma år lyckades gärningsmannen lura av en kvinna 48 000 kronor.

14 000 av dess swishades till 19-åringen, som satte in 1 000 kronor på ett okänt konto, tog ut 12 000 kronor och gav till mannen och fick behålla 1 000 kronor själv.

Denna gången under samma förevändning från hennes bekant.

I domen hänvisar Lunds tingsrätt till att den åtalade kvinnan bara var 17 år när hon begick gärningarna.

En vuxen person hade dömts till fängelse men på grund av åldern och att hon tidigare är ostraffad döms hon till samhällstjänst för penningtvättsbrott.

Hon döms också till att betala cirka 10 000 kronor till det ena brottsoffret och 16 000 kronor till Nordea bank i det andra fallet.