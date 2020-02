Bostadsinbrotten minskar med 50 procent

Under tisdagen kunde polisens nationella operativa avdelning komma med glädjande nyheter för alla skåningar – bostadsinbrotten har minskat med 50 procent sedan referensåret 2015.

- Det får vi vara glada över! Vi ser en särskild effekt just i Region Syd, säger Damir Celebic, verksamhetsutvecklare vid NOA.

Fakta: Så mycket har inbrotten minskat

Sverige: 36 procent

Region Syd: 50 procent

Region Väst: 39 procent

Region Stockholm: 31 procent

Region Öst: 22 procent

Region Bergslagen: 22 procent

Region nord: 21 procent

Region mitt: 12 procent

År 2015 beslutade man om en särskild satsning mot bostadsinbrotten, som då låg på hissnande 22 696 stycken. Målet var att minska dem med 50 procent och i Region Syd innebär årets siffror att man har gjort just det, från 5 859 inbrott 2015 till 2 904 förra året.

– Förklaringen är komplex men det handlar om brottsförebyggande arbete, att vi jobbar mot brottsserier och internationella brottsnätverk, säger Damir Celebic.

Varför har arbetet gått så bra i just Region Syd?

– Man skulle kunna tänka sig att vi har varit hårdare drabbade än andra regioner tidigare och då har ju arbetet mest effekt i just vår region, men det skulle egentligen behöva analyseras vidare.

Andra förklaringar till de goda siffrorna som Damir Celebic lyfter upp är ökad grannsamverkan och att man genomför gränsnära insatser mot internationella brottsligor, som tros stå för ungefär 50 procent av alla inbrott.

Trots de glädjande siffrorna fick dock 14 626 hushåll inbrott förra året. Det är drygt 40 om dagen, och 95 procent av alla anmälningar klaras inte upp.

– Vi har gått från 3,3 procent 2016 till 4,7 procent 2019 i uppklarningsgrad, men tyvärr är det så att vissa ärenden helt enkelt inte går att utreda. Det finns inga spår eller iaktagelser. Ett inbrott går ut på att inte bli sedd, bryta sig in utan att lämna spår och lämna utan att bli sedd. Sätter man det i relation till till exempel en misshandel i offentlig miljö är det alltid minst två individer och dessutom ofta vittnen, säger Damir Ceelbic.