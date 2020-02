Törstig 43-åring riskerar fängelse efter våt fylletur

Landskrona Den 43-årige mannen satte sig i sin bil och körde till Systembolaget i Landskrona för att handla sprit.

Han var dock inte i bästa skick och när polisen tog honom visade det sig att han hade 3,01 promille alkoholhalt i blodet och fördes till sjukhus för provtagning.

Händelsen inträffade den 4 december ifjol och enligt vittnen ska han parkerat över två parkeringsfickor, därefter gått ut och urinerat utanför bilen och därefter gått in på Systembolaget för att handla.

Han kom ut snabbt med tanke på att han blev nekad att handla.

Under tiden hade polisen hunnit till platsen sedan ett vittne sett hela förloppet och larmat.

Denne hade även filmat mannens förehavande och mannen ska även ha förklarat att han druckit två helflaskor sprit tidigare på morgonen.

Mannen fick följa med för provtagning, men blev efterhand aggressiv och det tvingade polisen att kalla in förstärkning för att få rätsida på situationen.

Själv nekar mannen till att ha kört och framhåller att en kompis suttit bakom ratten, men blev så rädd när han såg polisen att han for in på Citygross som ligger intill Systembolaget.

Något namn på kompisen ville inte 43-åringen uppge och därför blir han själv åtalad och misstänkt för grovt rattfylleri. Ett minimistraff ligger på två år bakom lås och bom.