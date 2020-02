Målfyrverkeri av Hampus Olsson

HANDBOLL

Tolv mål och fem assist. Hampus Olsson visade vägen när HK Malmö slog OV Helsingborg med 28–25 (11–11).

– Jag fick fina ytor att jobba med, säger han själv ödmjukt.

Efter urladdningen i torsdags mot IFK Kristianstad med storpublik på läkataren och en blytung seger, så var HK Malmö tillbaka i vardagslunken i Baltiskan på måndagen.

Och det höll på att sluta illa. OV Helsingborg hade hemmalaget i gungning och med bara några minuter kvar att spela av matchen så var ställningen lika.

Till slut kunde HK Malmö avgöra inför blott 767 åskådare, mycket tack vare en briljant Hampus Olsson.

– Det var skönt att vi kunde knypa ihop säcken. Om vi hade förlorat i dag känns det inte som segern mot Kristianstad hade varit värd lika mycket, tycker Hampus Olsson.

– Vi hade svårt att tända om efter den urladdningen, och var favorittippade. Vi slappande av för mycket och bjöd in dem i matchen, menar högersexan.

Själv gick han på högtändning i 60 minuter. Stänkte in mål i parti och minut, och spelade fram sina lagkamrater.

– Jag fick stora ytor att jobba på, och då är det lätt att stänka in bollen, säger han om sin formidabla insats, både spel- och viljemässigt glänste han.

Hampus Olsson har haft en härlig utvecklingskurva den här säsongen.

– Det är andra året som jag är här, jag har lärt mig mycket av Stian (Tönnesen, tränaren). Det har varit lärorikt ända sedan jag kom hit,. Nu får jag ett stort förtroende och det växer man av, menar han.

Stian Tönnesen var nöjd med att hemmasegern till slut kunde säkras.

– När det drar ihop sig så viker vi inte ned oss, där har vi lyft oss jämfört med tidigare. Vi vågar släppa loss när det avgörs.

I försvaret saknades generalen Kassem Awad den här gången.

– Vi måste lära oss att klara av att spela även utan Kassem. Han kan bli skadad i slutspelet, och i så fall gäller det att andra är redo att stiga fram, menar Stian Tönnesen.