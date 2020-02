MFF föll efter sämre andra halva i Marbella

FOTBOLL Malmö FF förlorade 120-minutersmatchen i Marbella mot det ryska topplaget FC Krasnodar med 1-3.

Samtliga mål föll under de avslutande 60 minuterna.

Så här ställde Malmö FF upp

Laguppställning från start: Johan Dahlin – Oscar Lewicki, Anel Ahmedhodzic, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari (lk) –

Anders Bleg Christiansen, Fouad Bachirou

Arnór Ingvi Traustason, Adi Nalic – Sören Rieks, Isaac Kiese Thelin.

Laguppställning minut 60-120 (4-4-2): Mathias Nilsson – Eric Larsson, Hugo Andersson, Lasse Ladegaard Nielsen (lk), Jonas Knudsen – Bonke Innocent, Erdal Rakip, Jo Inge Berget, Guillermo Molins Palmeiro – Romain Gall, Marcus Antonsson.

Källa: mff.se.

– Vi jobbade väldigt hårt därute på planen i dag, summerade säsongsfärske MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson på klubbens hemsida.

– Jag tycker att vi spelade bättre i den första perioden av matchen och Sören (Rieks) hade också en riktigt bra chans att ge oss ledningen. Vi hade mycket boll och förde matchen. Man ska komma ihåg att vi mötte den ryska ligatvåan.

Dahl Tomasson valde att byta hela elvan efter en timmes spel och det dröjde inte länge förrän unge målvakten Mathias Nilsson tvingades kapitulera.

Ilia Vorotnikov skickade in 1-0 i 68:e minuten och fyra minuter senare gjorde Danili Utkin 2-0.

Sergey Borodin satte även 3-0 i minut 103 innan Erdal Rakip reducerade drygt fem minuter före slutet.

– Vi blev lite sämre i spelet med boll och släpper in mål på två fasta situationer, sa John Dahl Tomasson.

– Ska sträva efter att vara så bollförande som vi var under den första delen av matchen. Men allt som allt finns det mycket positivt att ta med sig och spelarna fick 60 värdefulla minuter i benen.

Matchen spelades först i ordinarie 2 x 45 minuter och därefter hade man lagt till ytterligare 30 minuter.

På torsdag spelar Malmö FF mot AC Sparta Prag med ex-MFF:aren Andreas Vindheim i laget.