Bengtsson och The Mamas till final

Felix Sandman med bidraget Boys With Emotions under lördagens deltävling 1 i Melodifestivalen 2020. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Malou Prytz med bidraget Ballerina under lördagens deltävling 1 i Melodifestivalen 2020. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ashley Haynes, Loulou Lamotte, Robin Bengtsson och Dianh Yonas Manna (The Mamas) går vidare till final efter lördagens deltävling 1 i Melodifestivalen 2020. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kultur och nöje Det blev Robin Bengtsson och The Mamas som gick vidare i Melodifestivalens deltävling 1 i Linköping på lördagskvällen.

Storfavoriten Felix Sandman fick nöja sig med en plats i Andra chansen liksom Malou Prytz. I stället blev det den andra stora förhandsfavoriten Robin Bengtsson som tittarna röstade fram.

Robin Bengtsson får sällskap av The Mamas som hade växt till en favorit så sent som under lördagen.

The Mamas hjälpte John Lundvik till seger i Melodifestivalen 2019. Nu gör Loulou Lamotte, Ashley Haynes och Dinah Yonas Manna livet från kören till det riktiga rampljuset och gör succé. Trion tog sig direkt till final i deltävling 1.

Suzi P från Bjuv, slutade på delad sistaplats.