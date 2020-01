Sylvegård ser fram mot nalleregnet

ISHOCKEY Fritt inträde och nallebjörnar på isen. Det är vad som väntar i Hockeyns dag, när Malmö Redhawks på lördagen möter serieledande Luleå.

Fenomenet som populärt kallas för Teddy Bear Toss såg dagens ljus i början av 1990-talet i nordamerikansk juniorhockey.

Publiken uppmanas att ta med sig nallebjörnar, som sedan ska kastas in på isen efter det första målet.

– Jag minns förra året, då var jag på isen när Axel (Wemmenborn) gjorde mål, det bara regnade in nallar, säger Emil Sylvegård.

Redhawks assisterande kapten fick på fredagen veta att han har kommit med i Tre Kronors trupp till Beijer Hockey Games i Globen i februari. Detta sedan KHL-spelaren Mario Kempe har lämnat återbud.

Den 26-årige Sylvegård har efter en strulig period återfunnit storformen, liksom hela Redhawks.

Hemmasegrar med 5–0 mot Brynäs och 4–1 mot Skellefteå gör att mungiporna just nu pekar uppåt.

– Jag tycker att alla bidrar med sitt spel, våra bra perioder under matcherna har blivit längre, och vi har inte lika långa dippar som tidigare, förklarar Emil Sylvegård den malmöitiska uppryckningen på sistone.

– Självförtroendet har stärkts och vi har roligt på isen. Det gäller för oss att vara ödmjuka och fortsätta på den inslagna vägen.

Skellefteå brukar vara något av ett spöke för rödhökarna, men det skrämde man bort i torsdags. Nu väntar tabellettan i SHL.

– Luleå är starka defensivt och man släpper inte till många mål bakåt. Så det blir en svår uppgift, men samtidigt en rolig utmaning, säger Emil Sylvegård.

Med en fullsatt arena i ryggen, så hoppas han att den tredje raka hemmasegern ska komma inom loppet av bara fem dagar.

– Vi får inte bjuda dem på någonting, vi ska se till att vända spelet snabbt och vinna kamperna framför båda målen, säger Sylvegård om segerreceptet.

Målet med Teddy Bear Toss är att under lördagen samla in pengar för att möjliggöra skolgång för 3 000 barn i Filippinerna, plus att samla in 3 000 nallar till barn i Afrika och Asien.

Den första Teddy Bear Toss-matchen var 1993, när Kamloops Blazers spelade en hemmamatch i den kanadensiska juniorhockeyn.

Då kastades det in 2 400 nallar in på isen.

Rekordet är på hela 45 650 nallebjärnar från december förra året när amerikanska Hershey Bears spelade.

Fenomenet kan dock inte skådas i NHL, där det är strängt förbjudet att kasta in några föremål på isen.