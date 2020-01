SJÖBO

Än en gång har någon tagit sig in på återvinningscentralen på Returvägen i Sjöbo.

Under natten till torsdagen har någon grävt sig in under staketet och försvunnit med elektronikskrot.

I början av december blev metalltjuvar störda. Personalen hittade då ett hål under staketet plus metallföremål som tjuvarna lämnat kvar.

I slutet av oktober klippte någon hål i stängslet och rotade runt i elektronikcontainern. Det var dock oklart om något stulits.