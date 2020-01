Pellas klar för Montpellier

handboll Under torsdagen avslöjade franska Montpellier att klubben värvat Lugis vänstersexa Lucas Pellas. Han lämnar Lugi efter säsongen.

Redan i går kunde Skånskan berätta att Lucas Pellas var förlorad för Lugi, men att den nya klubbadressen inte skulle bli officiell förrän under torsdagen.

Nu står det klart att Pellas flyttar till franska toppklubben Montpellier.

– Han gjorde en fin prestation i samband med vinterns EM och är en ung spelare med stor potential. Han ville till en stor klubb i Europa och har funnit det i Montpellier, säger Montpelliers president till klubbens hemsida.

Utan att avslöja klubbadressen uttalande sig Lucas Pellas för Lugis hemsida redan under onsdagen:

– Det ska verkligen bli spännande. När verkligen kontakten togs så gick det ganska snabbt. Hann knappt kommunicera med familjen om det. Men nu är det på plats. En barndomsdröm som fallit på plats. Att få spela på högsta internationella nivå ska bli roligt och utmanande.

Pellas passade på att tacka Lugi och tränaren Lugitränaren Tomas Axnér för den utveckling som gjort proffskontraktet möjligt och påpekar att all fokus just nu är på Lugi:

– I juli kommer jag och min flickvän att flytta. Men först ska vi fullfölja säsongen här i Lugi och spela slutspel. Det är det viktigaste just nu!