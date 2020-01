Nu startar den årliga fågelräkningen

Det har åter blivit dags för alla fågelintresserade att rapportera in vinterfåglar runt husknuten. Från fredag till måndag pågår räkningen som blir den 15:e i ordningen.

Mellan fredagen den 31 januari och måndagen den 3 februari pågår räkningen, som går under namnet ”Vinterfåglar Inpå Knuten”. Det är den nationella fågelföreningen BirdLife Sverige som uppmanar privatpersoner i hela landet att spana runt sina fågelbord och skicka in sina iakttagelser. Räkningen är förlängd med både fredagen och måndagen så att även förskolor, skolor och arbetsplatser kan medverka.

Uppgifterna rapporteras sedan till BirdLife Sverige som sammanställer resultatet. Rapporteringen görs via Vinterfåglar inpå knutens hemsida men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app liksom via post på ett särskilt rapportkort.

Vinterfåglar Inpå Knuten genomfördes första gången 2006. Idén är hämtad från RSPB, BirdLife-partnern i Storbritannien och liknande räkningar genomförs i slutet i januari i flera länder i norra Europa. 2006 deltog strax under 10 000 olika fågelmatningar vilket sågs som en fantastisk framgång. Sedan dess har intresset stadigt vuxit och numera är det omkring 20 000 som rapporterar.

– Det började med att vi ville få folk att uppskatta fåglarna mer. Vi vet att det är många som matar fåglar och att det betyder mycket för både människor och fåglar, säger Anders Wirdheim, projektledare för Vinterfåglar Inpå Knuten.

Snart insåg föreningen att det också innebär en tillgång till intressant information om fåglarna och deras anpassning till klimatets förändringar.

– Vissa har förändrat sitt beteende ganska markant under bara 15 år, säger Anders Wirdheim.

Tidigare sågs koltrasten regelbundet upp till Mälardalen och bara enstaka koltrastar kunde ses i städer längs med Norrlandskusten.

– Numer är det gott om koltrastar upp till Sundsvall och enstaka har setts upp till Haparanda.

En annan fågel som ändrat sitt beteende är nötväckan.

– Nötväcka fanns i början 2000-talet upp till Sundsvall, men numer har vi den över hela landet och vi tror att vinterklimatet är en viktig faktor i sammanhanget, säger Anders Wirdheim.