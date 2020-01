Bryggman har hittat målformen

ishockey Mål för tredje matchen i rad – och precis som mot Brynäs i tisdags inledde Lars Bryggman målproduktionen hemma mot Skellefteå.

Han blev dessutom utsedd till matchens lirare tillsammans med målvakten Oscar Alsenfelt när Redhawks vann med 4-1.

– Vi har snackat ihop oss ordentligt i vår kedja och håller pucken mer och etablerar längre anfall, det har fungerat bra på sistone, sa Lars Bryggman efter andra raka hemmasegern i Malmö arena.

Rödhökarna såg heta ut hela matchen, vann dueller och puckar och gjorde det riktigt svårt för gästerna. Dessutom skapade man fina chanser och fick utdelning.

Det slutade med att laget för första gången den här säsongen, i det tredje försöket, lyckades besegra Skellefteå.

– Vi har varit bra över en längre tid nu, flera matcher i rad, och det gläder mig mest. Vi har långa perioder när vi är bra och de sämre perioderna är kortare, förklarade Bryggman.

– Sedan växer vi av att få göra mål och därför är det extra skönt att vi fått göra många mål nu på sistone.

Lagets formförändring förklarade Lars Bryggman med att man slipat på en del saker:

– Vi har skärpt till defensiven framför allt. När vi spelar hemma försöker vi skapa mer offensivt också och i dag var det många som hjälpte till och flera olika målskyttar. Sedan är det förstås skönt att få komma hem och få spela för våra fans.

Sitt eget mål ville han inte lyfta till skyarna:

– Jag fick egentligen ingen bra träff, utan lyckades skyffla in pucken via backens skridskor. Men det tar jag gärna…

Att poängen börjat rassla in stärker förstås Redhawks läge i tabellen :

– Nu börjar det dra ihop sig, då är alla poäng viktiga.

Redhawkscoachen Martin Filander var mycket nöjd efter veckans andra raka seger:

– Vi är otroligt glada. Vi har lyft vårt spel med pucken generellt på sistone.

På lördag väntar en ny hemmamatch, veckans tredje på raken, mot Luleå.

– Det gäller att vi smalar ihop oss och fortsätter göra det vi gjort bra den senaste tiden, konstaterade Lars Bryggman.