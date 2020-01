Zlatans platta tas inte bort

MALMÖ

Att ta bort Zlatans platta från Walk of fame vid Stadiontorget är inte aktuellt. Det meddelar fritidskommunalrådet Frida Trollmyr (S) i sitt svar till en Malmöbo som ställt frågor om statyn och Zlatan.

I Walk of fame lyfts olika idrottsprestationer fram, både nationellt och internationellt. Malmöbon har funderingar kring Zlatan och menar att han gått från idol till hatobjekt. Hans förslag är att skänka statyn till Milano. Gällande Zlatans meriter tycker han att dessa ska tas bort från Walk of fame men så blir det alltså inte.

Som bekant har statyn tagits bort från Stadiontorget efter all vandalisering som den utsatts för. När och var den ska sättas upp igen kommer att behandlas av politikerna under våren.