Pellas lämnar Lugi

HANDBOLL Lugi tog efter en stark andra halvlek en till slut ganska lätt seger borta mot Önnered: 32-28. Samtidigt stod det klart att klubbens EM-spelare Lucas Pellas lämnar i sommar.

Lucas Pellas gjorde åtta mål mot Önnered och trivdes med att vara tillbaka i Lugi efter EM-slutspelet där han bland annat gjorde ett succéartat inhopp.

– Kul att vara tillbaka och skönt att vi dessutom vann. Det är extra viktigt att ta poängen mot lagen under oss i tabellen, sa han till C More.

Under dagen stod det också klart att Lugis kantartist kommer att lämna efter säsongen för proffslivet utomlands.

– Vilken klubbadress blir officiellt i samband med en presskonferens i morgon (läs: torsdag), sa Pellas.

Önnered hängde med bra i den första halvleken som slutade 13-14. Men i den andra halvleken tog gästerna tidigt kommandot och efter tio minuters spel kom ett litet ryck upp till fyra måls marginal.

Det hämtade sig sedan hemmalaget aldrig ifrån.

– Vi slarvade en del i dag men stod bra bakåt och det hjälpte. Sedan hade vi lite flyt med nåfra mål med armen uppe och några bra inspel till Sjöbrink, summerade Lucas Pellas.

Hampus Henningsson gjorde comeback efter skada men fick nöja sig med två mål.

Bästa målskyttar utöver Lucas Pellas var Casper Käll med sex, Markus Sjöbrink och Karl Wallinius med vardera fem. (SkD)