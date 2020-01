handboll Lugis herrlag drar i gång ligaspelet efter VM med en bortamatch mot Önnered på onsdagen.

– En lurig match. Vi slog dem hemma med elva bollar, men nu är det bortamatch och de är starka hemma, där har de besegrat Skövde, RIK och Kristianstad. De kommer att se möjligheten i en sån här match, varnar Lugitränaren Tomas Axnér.

Han påpekar att det gäller att ha rätt fokus inför uppgiften.

– Det kommer att bli en karaktärsmatch, så det har jag förklarat för killarna.

– Men vi brukar vara bra i den typen av matcher, det har vi varit hittills.

Lugi har hunnit med en träningsmatch under VM-uppehållet, seger mot Hallby med 29-25.

– Vi åkte dit med en tunn trupp eftersom Farmen samtidigt spelade mot Ankaret, så det är svårt att dra några växlar på den matchen.

I övrigt har laget kört på med tuff träning, men inte utan bekymmer under perioden:

– Det har varit en del som varit sjuka och krassliga, så det har stört oss lite. Sedan har vi lite muskulära småbekymmer med några spelare, så det är lite frågetecken på dem, berättar Axnér.

På tisdagen var det osäkert om Theo Übelacker och Fredrik Olsson skulle kunna spela mot Önnered.

På pluskontot finns att Hampus Henningsson närmar sig spel igen efter sin skada.

– Det återstår att se när han kan spela, men han börjar närma sig comeback, säger Tomas Axnér.

Matchen går att se på C More med start först klockan 20.