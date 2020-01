Dåligt omdöme av Kontrapunkt

Flera medarbetare vid kulturföreningen Kontrapunkt, som driver kulturhus och sociala centra i Malmö, har uttalat sig om att de utnyttjats av organisationen och fått jobba för ”fickpengar”. Av den magra lönen på 21 000 kronor har de fått betala tillbaka hälften till föreningen, som sedan har fördelat pengarna för att hjälpa dem som inte var anställda ”efter behov”. Tanken har varit att alla inblandade ska ha ett slags ”basinkomst”.

Iain Dace, som var en av dem som lämnade tillbaka hälften av sin lön menar att han var ”troende” under den tiden, som i att han delade Kontrapunkts ideologi. Nu anser han att de utnyttjar sina medarbetare genom att göra så. Det lär vara ideologisk tro som krävs för att en vuxen människa ska gå med på att leva på motsvarande ett studielån, men med de större utgifter man har som en yrkesarbetande person.

Än värre är föreningen inblandning i ett skenäktenskap, där man ville hjälpa en man som hade en besvärlig livssituation att komma till Sverige. Mannens bror, som arbetade på Kontrapunkt, berättar om hur de kände sig tvungna att arbeta för organisationen av tacksamhetsskuld. Hur kunde det bli så? Kontrapunkt, som är en organisation vars hela syfte är att skydda den ”lilla människan” hamnar här nära det förtryck man säger sig vilja bekämpa. skenäktenskap med efterföljande tacksamhetsskuld är obehagligt likt det som pågått hos skrupelfria restaurangägare på Möllevångstorget under slavägarliknande former.

Kontrapunkt frågar i ett Facebookinlägg om det verkligen var fel att anordna ett skenäktenskap för att hjälpa någon i nåd. Kanske inte, men någonstans har det bevisligen blivit fel, eftersom de man ville hjälpa känt sig utnyttjade.

Kontrapunkt har förlorat sina bidrag från ABF och Malmö stad granskar dem för tveksamheter kring hur de använt sitt kulturbidrag. Kontrapunkt bör ta tillfället i akt att samtidigt se över sin personalpolicy.