Höllviken bjöd på målkavalkad

INNEBANDY Höllviken svarade för rena urladdningen i Wallenstamhallen och slog topplaget Pixbo med 11–7 efter rena målfyrverkeriet.

Sydskåningarna ligger pyrt till i SSL-tabellen, men efter två raka segrar så har läget ljusnat.

På söndagen fick Höllviken direkt full utdelning mot tabelltvåan Pixbo från Mölnlycke. I den första perioden gick i princip allt in. Nio skott förvandlades till hela sju mål.

Redan efter drygt tio minuters spel ledde Höllviken med 5–1, och efter den första perioden stod det 7–3. Därefter slog Höllviken vakt om sin ledning och målen fortsatte att trilla in.

Poängkungen Johannes Wilhelmsson har svårt att övertyga landslagsledningen om sin förträfflighet, trots att han presterar starkt i ett lag på den undre tabellhalvan säsong efter säsong.

Den här gången svarade ”JW” för sex nya poäng via fyra mål och två assist. Hans parhäst Pontus Karlsson Martell var också rejält på hugget och noterades för fyra poäng.

Nu är det landslagsuppehåll, så nästa match för Höllviken är den 8 februari hemma mot Växjö.