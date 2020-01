Redhawks föll i tuff batalj

ISHOCKEY Malmö Redhawks gav Frölunda en stenhård kamp i ett utsålt Scandinavium, men fick till slut vända hem tomhänta efter en 3–4-förlust.

Redhawks femte raka bortamatch spelades inför 12 044 åskådare i Göteborg, vilket innebär att Frölunda har sålt ut samtliga biljetter i sin hemmaborg fem matcher i rad.

Det blev också en match helt i publikens smak, med ett böljande spel och många vackra mål från båda lagen.

Inte minst Emil Sylvegårds 1–0, som kom redan efter en minuts spel via ett skott rakt upp i krysset i en snabb kontring.

– Skönt att få göra mål, det var ett tag sedan, sa kämpen Sylvegård, som har gått skadad, till C More.

Frölunda vände dock till 2–1 i den första perioden sedan Malmöspelarna i egen zon huvudlöst gått bort sig.

– Vi ska ha folk i de positionerna när de får göra sina mål, menar den kritiske Malmöcoachen Peter Andersson.

Mittenakten blev intensiv och hetsig. Matias Myttynen vallade in pucken till 2-2 i power play och allt stod och vägde.

Då gjorde rödhökarna ett helt misslyckat byte i numerärt underläge, som gav veteranen Joel Lundqvist fritt fram. Den 37-årige veteranen, som smått surrealistiskt gjorde sin 1004:e match i Frölundatröjan, satte säkert dit pucken bakom Lars Volden.

Men innan perioden var över så hade Adam Ollas Mattsson kvitterat till 3-3 med ett tungt slagskott.

– Det kändes som en tidsfråga i det läget, innan vi skulle få in pucken, menade Malmöbacken inför C Mores kameror.

I slutperioden avgjorde sedan publikfavoriten Nicklas Lasu i numerärt överläge genom ett stenhårt handledsskott rakt upp i krysset.

Ridå för Redhawks.

– En tung förlust, där vi till stora delar gör en bra match. Vi krigar, sliter och kämpar. Som så ofta är det detaljer som avgör i den här ligan, menar Malmökaptenen Fredrik Händemark.

– Vi drar på oss onödiga utvisningar, där vi inte är tillräckligt noggranna med klubborna, säger han självkritiskt.

Nu är Malmö Redhawks välkomna hem till sin arena efter att ha varit upptagen med handbolls-EM. Nästa vecka, med start på tisdag, så möter man i Malmö arena Brynäs, Skellefteå och Luleå.