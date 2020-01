MFF presenterar ny assisterande

Fotboll Daniel Bäckström, 32, hämtas från Örebro.

Under lördagsförmiddagen presenterade Malmö FF ytterligare en pusselbit till sin tränarstab. Det rör sig om 32-årige Daniel Bäckström som hämtas in till rollen som assisterande tränare.

Han kommer närmast från Örebro där han sedan 2017 varit assisterande tränare för ÖSK. Tidigare har han arbetat som akademichef i IFK Norrköping och varit huvudtränare för IF Sylvia.

– Det känns väldigt bra att det är klart. Jag är förväntansfull och motiverad att ansluta till tränarstaben och börja jobba. Jag hoppas bidra med en hyfsat bred kompetens där jag tidigare bland annat jobbat med analys, bygga på spelidén och att driva fotbollsträning ute på planen, säger Bäckström i ett pressmeddelande.

Sportchef Daniel Andersson är nöjd över att kunna välkomna en tränare som är rutinerad trots sin ungdom.

– Han är duktig analytiskt och kommer bland annat att vara värdefull för oss som länk mellan A-laget och ungdomslagen. Daniel kommer att lägga lite extra fokus på de yngre spelarna i A-truppen, säger Andersson.

Daniel Bäckström ansluter till Malmö FF omgående och följer med på träningslägret i Marbella.