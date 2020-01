De tar powerpopen till Malmö

Powerpop med mycket fokus på melodier. Där har du Killer Chilton om de får beskriva sig själva.

I kväll ger de en spelning på Grand öl och mat i Malmö och lovar att det blir både högljutt och mycket energi.

Gitarristen Nicklas Wright har precis slutat en lektion på Chalmers i Göteborg när han ringer upp. På dagarna läser han tekniskt basår och på kvällarna är det musiken som står i fokus. Framförallt med Killer Chilton, ett femmannapopband där några är boende i Göteborg och några i Malmö. Tillsammans skapar de något som de tror att många saknar i dag: powerpop. En stil som de också har hyllats och uppmärksammats för av såväl kritiker som musiknördar under det senaste året.

– Vi gör goa poplåtar med fullt band helt enkelt. Det saknas sådan musik idag, och det märks, säger Nicklas Wright samtidigt som han påpekar att de inte vill vara bundna till genren helt utan att det ibland smyger sig in både country- och rockinfluenser.

Killer Chilton bildades för drygt två år sedan och namnet är delvis en hyllning till den legendariske låtskrivaren, sångaren och gitarristen Alex Chilton.

– Han var ett geni och betyder mycket för oss som inspiration, säger Nicklas och kommer in på andra grupper och artister som också ligger Killer Chilton varmt om hjärtat. Som The Replacements, Big Star, Wilco, Tom Petty and the Heartbreakers, The Who och Ramones.

– Många tänker nog punk när man nämner Ramones, men musiken är fantastisk pop också. Vi hämtar olika inslag från olika genrer till vår musik.

I höstas släpptes Killer Chiltons första ep Ingen annan, som direkt fick ett varmt mottagande.

– Jag tror att mycket beror på vårt låtskriveri. Det är där vår styrka ligger. Jag kan faktiskt inte säga någon annan som låter som oss idag. Och då försöker vi ändå hålla koll på vad som är hippt och vad kidsen lyssnar på. Vi tar powerpopen och gör den modern på vårt sätt och det är ju en utmaning. Därför är det väldigt skönt med den positiva responsen som vi har fått, inte minst ute på spelningar. I bland undrar man ju om folk ens bryr sig om pop och rock längre.

– Men det brukar vara många som säger att de inte har lyssnat på just den här typen av pop tidigare och att de gillade den direkt. Så var det faktiskt för mig också.

Jaså?

– Ja, det var vår sångare Sebastian Lind som introducerade mig för powerpop. Jag har varit inne på lite olika banor tidigare, även om jag har haft några som alltid har hängt med, som The Beatles. Oasis har jag också lyssnat mycket på. Men just powerpop var som att en ny värld öppnades för mig, det var lite mer nördigt. Sedan är det en ganska snäv krets som lyssnar på den.

När började du med musiken?

– Jag har alltid haft det intresset. Min pappa spelade gitarr och min storebror också, så då blev det naturligt att plocka upp gitarren även för mig. Sedan har jag spelat i olika konstellationer genom åren. När jag flyttade till Göteborg för två år sedan så blev det Killer Chilton som jag började spela med, de hade i princip precis bildats. Vi kände varandra från när vi gick på en folkhögskola i Ransäter, Geijerskolan.

Men ni var en sväng i Malmö allihopa och spelade in er ep på Studio Möllan?

– Ja, delar av den. Planen var att köra på, vi ville spela in allt live där, men vi hade varken tid eller råd att löpa linan ut. Så vi spelade in bas och trummor i Malmö och resten i en stuga i Halmstad som vi har.

Det mesta av materialet skriver Sebastian Lind, som sedan skickar ut demos som de andra bandmedlemmarna får sätta sin prägel på.

– Vi har ju ofta fem-sju versioner av en låt innan vi bestämmer oss för någon, skrattar Nicklas.

Och får man tro honom så finns det gott om material till en framtida fullängdare. Frågan är då när den släpps.

– När pengarna kommer, säger Nicklas och skrattar.

– Nej men det är så svårt att säga. Det kostar ju mycket att spela in och vi försöker fortfarande att orientera oss i branschen och lära oss hur den ser ut. Drömmen hade varit att ha ett bolag i ryggen som också sköter allt det praktiska och administrativa. Låtarna – ja de har vi. Ganska många till och med.

I kväll spelar Killer Chilton på Grand öl och mat i Malmö och nog kommer det att bli rejält med röj på scen.

– Det blir högljutt, mycket energi och vi kommer att köra ett riktigt bra partyset. Bara goa powerpoplåtar och mycket gitarrer. En rockshow!