ESLÖV

Någon tog sig under natten mot torsdagen in i Trollenäs IF:s lokaler där man gjorde inbrott i kiosken. Ett fönsterjalusi bröts upp och gärningspersonen kröp in i kiosken. Det var under morgonen okänt vad som stulits, men det finns en film från en övervakningskamera som polisen ska studera.