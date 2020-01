Offra inte eleverna

Svensk skola brottas med stora problem på många håll. I en del skolor är det ett stort antal barn som inte klarar de kunskapsmässiga kraven, där det råder stora disciplin- och ordningsproblem och stöket har passerat sådan gränser att det behövs såväl vakter som inpasseringskontroller.

I dag är huvudprincipen att skolelever får gå i skolor nära hemmet. Det bidrar till segregation där elever från bättre bemedlade hem inte passerar genom skolans stadier genom att sitta sida vid sida med elever från socialt utsatta områden. Därmed slår boendesegregationen också igenom i skolans värld.

Nyligen gjorde Miljöpartiet ett skolpolitiskt utspel via sitt ena språkrör Per Bolund och den skolpolitiska talespersonen Anna Hirvonen Falk där de vill införa vad de kallar ett ”rättvist skolval” där annat än närheten från hemmet till skolan skall få avgöra var en elev går.

I teorin är det en vacker tanke, men omsatt i den skolpolitiska vardagen kan det bli en katastrof som i värsta fall berövar en del elever deras livschanser.

Vi har idag skolor där samhället till stor del tappat kontrollen. I invandrartäta områden finns skolor med utagerande elever som bär ett stort våldskapital. Att tro att dessa elever blir lättare att anpassa till ett ordningsamt liv genom att byta skola är lika naivt som när uppgivna lärare och rektorer försökt lösa skolans disciplinproblem genom att peka ut ”kuddflickor” som skall hålla ordning på de stökigaste pojkarna. Svensk skola behöver inte fler elever som mobbas, hotas och blir slagna, vilket blir fallet om vi tvångsplacerar elever i de stökigaste skolorna. Samhällets misslyckande skall inte repareras genom att förstöra livet för de skötsamma eleverna. En skola där barn med olika bakgrund blandas är i grunden något bra. Men det är bottenlöst naivt tro att det är de skötsamma eleverna som sätter normerna i skolmiljön om de blandas med de mest våldsamma och utagerande eleverna. Tvångsplaceringar kommer att leda in på en katastrofkurs för skolan.