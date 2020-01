TÅGARP

I tisdags drabbades ett flertal fotbollsspelare i Tågarps AIK av stölder, när tjuvar bröt sig in i ett omklädningsrum på idrottsplatsen i byn.

Klockor, kläder, mobiltelefoner och kontanter försvann och nu har ännu en polisanmälan kommit in.

Det visade sig även att tjuvarna tog sig in i klubblokalen och lade där vantarna på en tv samt ett högtalarsystem.

För att ta sig in bröts en källardörr upp.