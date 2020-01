LUND

En mobil och en öronsnäcka stals vid ett inbrott på Erikshjälpen under natten mellan lördag och söndag.

Tjuven tog sig in i ett personalutrymme genom att bryta upp ett fönster. Det finns inga uppgifter om att något har stulits från butiken.

Under perioden den 17 till den 21 januari har ett äldre par också haft inbrott i sin bostad på Dragongatan. Det är dock oklart vad som har stulits.