Pantern stormar mot kvalet till division 2

ISHOCKEY IK Pantern har rivstartat det nya året med fyra segrar.

– Det ser gynnsamt ut för oss, konstaterar tränaren och sportchefen Joakim Tillgren.

Kirsebergslaget har verkligen växlat upp. 26 mål och bara sex insläppta i egen kasse har sett till att segermaskinen Pantern gått upp i topp på Alltrean.

– Vi börjar närma oss där jag vill att vi ska vara, men även om vi har spelat 22 matcher sedan i höstas har jag ännu inte kunnat matcha bästa möjliga lag ännu, påpekar Tillgren.

Eftersom han inte basar över ett elitlag är det andra förutsättningar som gäller. Ett par av spelarna har varit på semesterresor, ochVictor Riesbeck har kallats in som back up i några matcher.

– Han började säsongen i Trelleborg men slutade när studierna tog för mycket tid. Men han har hjälpt oss i några matcher nu, säger Joakim Tillgren.

Även elitseriemeriterade Patrik Lindfors, som inte spelat seriehockey på några år, har anslutit till Panterntruppen.

– Han har bara spelat företagshockey på slutet, men Lindfors tillför mycket för vårt lag med sitt stora lugn på isen och sin erfarenhet. Han har ett bra passningsspel och agerar alltid rejält framför kassen, säger Tillgren om 39-åringen.

När IK Pantern drog igång som en ny förening förra sommaren, så hymlade inte Panternprofilen vad som var målet.

– Jag har hela tiden sagt att vi ska ta oss upp till division två direkt. Det är inget som har ändrats. Vi fick ingen sommaträning och hösten blev som en försäsong för oss.

– Laget har succéssivt blivit bättre, och vi har lyckats bra i power play-spelet. Men för att gå upp måste allt bli ännu bättre, slår Tillgren bestämt fast.

Nu går alltrean in i sin avslutande halva, och Pantern har hela åtta poäng ned till Glimma som ligger under kvalstrecket.

– Det ser gynnsamt ut för oss. Vi har redan spelat de tuffaste matcherna, så restprogrammet ser bra ut, konstaterar Tillgren.

Även om en del spelare saknats, så har den rutinerade ryggraden troget slutit upp i varje match.

– De har betytt mycket för oss, både på och utanför isen genom att vara läromästare för de unga spelarna.

Den 15 februari avslutas Alltrean, och sedan väntar kvalet till division 2.

Fram till dess finns möjligheten att låna in nya spelare, och det är en möjlighet som Joakim Tillgren lär utnyttja för att vässa laget ytterligare.

– Jag håller kontakten med en del tränare i landet, och om deras lag hamnar i ingemansland i tabellen, så är de villiga att låna ut spelare till oss.

Vinnarskallen Tillgren vill inte lämna något åt slumpen. IK Pantern ska gå upp i seriesystemet. Punkt slut.

Kvalet till tvåan spelas i fyra fyrlagsgrupper, där alla segreisegrarna går upp.

– Vad jag förstås som kommer det att bli intensivt där allt avgörs på 14 dagar med tre matcher i veckan, säger Tillgren.