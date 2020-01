Klubbad med batong och rånad på jackan

ESLÖV En 21-åring tvingades under måndagen att lämna ifrån sig värdesaker till två okända och beväpnade rånare på en grusstig som går mellan Bygelvägen och Klövervägen i de västligaste delarna av tätorten Eslöv.

De slog honom med batong och knytnävarna för att få hans tillhörigheter.

Rånet ska ha skett med våld mellan klockan 18 och 19 på måndagskvällen.

21-åringen ska, enligt den polisanmälan om rån som upprättats efter händelsen, ha mött de två männen på stigen och de ska då ha tvingat honom att lämna över bland annat smycken, mobiltelefon och sin jacka.

De misshandlade honom för att komma över hans saker. Rånoffret hade efteråt rivmärken i ansiktet och bulor i bakhuvudet av batongslagen.

Enligt kommunpolis Anna Johansson har den på polismyndigheten som upprättat anmälan inte tagit något signalement alls på de båda misstänkta rånarna.

– Det finns inga uppgifter om gärningsmännen över huvud taget i polisanmälan. Varken om hur de ser ut, var klädda eller om de var maskerade eller inte, säger Anna Johansson.

Kan det inte vara till nytta för polisutredningen, och öka chanserna att få tag på rånarna, om polismyndigheten tar reda på sådana saker när en anmälan upprättas?

– Jag vet inte hur mycket målsäganden har hörts. Sådana uppgifter kan tillkomma i efterhand, säger Anna Johansson.

Det finns inte heller några uppgifter om värdet på sakerna som rånarna tog.

Polisen i Eslöv utreder flera liknande rån.

Det har varit ett antal under den senaste månaden.

Förra måndagen skedde ett misstänkt personrån vid Bredablickskolan i Eslöv, även det ganska tidigt under kvällen av två beväpnade rånare och offret var också en man i 20-årsåldern.

Männen hade ett pistolliknade föremål som de riktade mot offret och var även beväpnade med en elpistol. De tilltvingade sig en dyrbar klocka och lämnade sedan platsen till fots.

Polisen tillkallades klockan 19.56 och sökte under kvällen efter rånarna med flera patruller, sökhundar och en helikopter. Ingen person greps.

Skånskan berättade i går om hur två maskerade rånare gav sig på ett par på Rönneberga vid 19.30 på fredagskvällen när de precis hade parkerat sin bil i garaget. Rånarna ryckte åt sig en väska och en korg. De var, enligt anmälan, obeväpnade men maskerade över ansiktet.

Vid 22.30-tiden fredagen före jul blev en 27-årig kille attackerad med kniv och rånad av två personer på Västerlånggatan i centrala Eslöv. Han fick en stickskada i ryggen och skärsår på ena armen. Polisen grep två misstänkta som sedan anhölls.