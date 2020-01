Islandshästarna kvar i Falsterbo

RIDSPORT Premiäråret med islandshästar i Falsterbo blev en framgång. I sommar kommer därför tävlingarna åter till hästshowen.

Den internationella dressyrarenan nere på Näset förvandlas därmed under två kvällar till en hästfest med tävlingar för islandshästarna.

Falsterbo Horse Shows ordförande Jana Wannius berättar mer om årets fortsatta satsning i ett pressmeddelande:

– Islandshästtävlingarna på Falsterbo Horse Show 2019 blev en succé. I år fortsätter vi med liknande grundkoncept med tillägg av bland annat särskilda ungdomsklasser. Islandshästarna på Falsterbo Horse Show har kommit för att stanna.

Precis som förra sommaren så kommer tävlingen erbjuda klasser för såväl proffs som Amatörer.

Rebecca Holmström, som är tävlingsledare för Falsterbo Icelandic Power, säger så här:

– En nyhet för i år är att vi även kommer göra plats för ungdomar. Det blir ett kval till ungdomsklass och amatör/öppen klass sker från alla officiella tävlingar runt om i världen.

– Ryttaren rapporterar in sitt resultat via Falsterbos hemsida senast tio dagar efter avslutad tävling. De åtta bästa i varje klass får sedan en sedan en plats till årets Falsterbo Horse Show.