Svenska regeringar kan också spricka

Framskrittspartiet har lämnat Norges regering efter beslutet om att ta hem en kvinna som anslutit sig till IS och hennes son, som ska vara svårt sjuk. Partiets invändningar ligger inte i att barnet får återvända, utan att mamman får följa med. Att hon nekar till terrorbrott är ingen faktor för partiet eller ledaren Siv Jensen. Kvinnan ska ha sagt ja till att sitta häktad och till att samarbeta med säkerhetspolisen, så förhoppningsvis kan Norge få mer information om norrmän som samverkat med IS.

Samarbetet har inte varit friktionsfritt tidigare heller: Jensen uppfattar det som om statsminister Erna Solberg är för eftergiven mot mittenpartierna, vilket nästan är oundvikligt i ett samarbete mellan mittenpartier och partier med högerprofil som är ”invandringskritiska”, som Fremskrittspartiet beskriver sig själva.

Om Sverigedemokraterna hamnar i regeringsställning med något borgerligt parti kan just en sådan fråga fälla den regeringen. Inga partier som profilerar sig på minskad invandring kan gå med på kompromisser kring IS-krigare eller andra terrorkopplade personer, då skulle de framstå som svaga och inkonsekventa.

Siv Jensen menar att hon har fortsatt förtroende för Solberg som statsminister, men det är ett nederlag för Solberg att regeringen inte höll längre än ett år. Det försvagar norsk borgerlighet. Vinnaren lär bli oppositionen.