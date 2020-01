Rutinerad försvarare till HIF

FOTBOLL Helsingborgs IF förstärker backsidan. Rutinerade Erik Figueroa har skrivit på ett kontrakt över den här säsongen.

Den nye HIF-tränaren Olof Mellberg fortsätter att sätta sin prägel på truppen. Det senaste nyförvärvet har han bra koll på, eftersom de båda kamperade ihop under sin tid i Brommapojkarna.

– ”Figge” är en erfaren försvarare med bra fysik och fin vänsterfot, som kan spela både vänsterback och mittback, säger huvudtränaren till klubbens hemsida.

Erik Figueroa är 29 år och han gjorde sju säsonger i Superettan och division 1 norra, innan han avancerade till allsvenskan med IF Brommapojkarna inför säsongen 2018.

Efter att ha spelat 26 allsvenska matcher med sitt BP, som åkte ur allsvenskan, så gick Figueroa i januari förra året till den chilenska klubben Unión La Calera för spel i landets högsta liga.

– Det känns skönt att alla bitar är på plats och att jag snart får träna med gänget, säger Figueroa, som fanns på plats redan under måndagens träning på Olympia.

– Det ska bli kul att träna, hitta formen, och sedan få spela i allsvenskan igen. Jag vet vad Olof vill ha som tränare och vi har samma vision, så det ska bli kul att jobba med honom igen, säger nyförvärvet. Erik Figueroa, som växte upp i Sundbyberg utanför Stockholm, har även spelat för moderklubben AIK, Hammarby, Vasalund, AFC Eskilstuna och Sirius i sin långa karriär.

Försvararen blir HIF:s åttonde nyförvärv inför den här säsongen.