STAFFANSTORP

Natten till måndagen försökte flera gärningsmän bryta sig in i spelbutiken vid Bråhögsplatsen i Staffanstorp.

En närboende vaknade vid fyratiden på natten av konstiga ljud och upptäckte då att två-tre gärningsmän var i full färd med att försöka bryta sig in i butiken från baksidan.

Vittnet larmade polis som kom till platsen men då hade inbrottstjuvarna hunnit försvinna. De lyckades aldrig ta sig in i butiken.