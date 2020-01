SJÖBO

En eller flera personer ska ha kastat in brinnande papper på en tomt vid Smala gatan.

Polisen vill nu om möjligt ha in fler iakttagelser om händelsen.

Enligt den inte helt glasklara anmälan ska en eller flera personer ha uppehållit sig på gatan i torsdags, mellan klockan 17 till 20, och roat sig med att tända eld på något. Minst ett brinnande föremål ska ha kastats in på en tomt på Smala gatan.

– Vi har ett intresse av att få veta om någon annan sett något, säger kommunpolis Johan Sandelin.