Brorsson på glid till Danmark

FOTBOLL Malmö FF:s mittback Franz Brorsson är på väg att lånas ut till danska Esbjerg enligt uppgifter till tidningen Expressen.

Efter att knappt ha fått spela den förra säsongen under tyske tränaren Uwe Rösler hoppas 23-åringen på en nystart i karriären.

Förra säsongen spolierades av både skador och sjukdom, och nu gäller det att få speltid för att hitta tillbaka igen. Det hoppas han göra i Esbjerg, som just nu sladdar i den danska ligan där, man ligger näst sist i tabellen.

Till den nya sajten Fotbollskåne säger MFF:s sportchef att Brorsson ska lånas ut, men vill för den sakens skull inte avslöja vilken klubb som det gäller. Under tisdagen väntas affären offentligöras.