Vinstsiffror måste motsvara förväntan

Uppemot 800 börsbolag ska de närmsta två månaderna visa boksluten för 2019 plus förslag från styrelsen till utdelning. Någon månad därefter hålls bolagsstämmorna, en snärjig vår alltså för börsfolket.

Sandvik har ställt sig först i kön bland storbolagen på tisdag. Sedan följer Essity på onsdag, avknoppning från SCA som säljer hushålls- och toapapper över hela världen med stor försäljning i Kina via dotterbolaget Vinda.

På torsdag offentliggör Eolus i Hässleholm sina siffror. Bolaget har verkligen vind i snurrorna, aktiekursen har redan stigit med 8 procent på årets första tre veckor, plus 118 procent, alltså mer än fördubbling på tolv månader.

De 400 000 aktieägarna i Ericsson får besked om sin utdelning på fredag. Telia onsdagen 29:e. Stämmorna följer alltid styrelsens förslag av den enkla anledningen att styrelsen representerar storägarna.

På fredag visar ett av de största fastighetsbolagen Castellum siffrorna, branschen har det gångna året blivit främsta vinnaren.

På listan för medelstora företag värda mellan 1,4 och knappt 10 miljarder kronor visar två mycket omskrivna f d kompanjoner siffrorna i slutet av veckan, Mats Qviberg med Öresund investmentbolag som har föga med Skåne att göra numera, och Sven Hagströmer med sitt Creades.

Ett flertal större skånska börsbolag skickar ut sina bokslut första veckan i februari. Det blir några heta dagar med Alfa Laval och Arjo den 4:e, Trelleborg AB och Cellavision i Lund den 5:e, Peab, Lindab i Grevie, Midsona och Midway i Malmö den 6:e samt Skanska 7:e februari.

De flesta småbolagen, särskilt inom läkemedel och medicinteknik, de som med förluster kallas ”förhoppningsbolag” kommer några veckor senare.

Aktiemarknaden har väldigt höga förväntningar på vinstsiffrorna. Om vi jämför 12 månader bakåt i tiden för bolag på stora listan har aktierna i Nolato i Torekov med bl a kvalificerade läkemedelsförpackningar stigit hela 65 procent, Wihlborgs Fastigheter stigit 64 procent, Arjo 57 och AAK 43 procent upp.

På mellanstora listan har Nederman i Helsingborg med luftrening ökat 62 procent, Lindab med andra produkter inom bl a ventilation 61 procent, Cellavision medicinteknik i Lund plus 50 procent.

Byggbolagen Skanska har på en vikande hemmamarknad men med vackra order från USA fått se aktien stiga 48 procent, Peab som bygger nytt eget kontor intill Zoegas kafferosteri i Helsingborg plus 30 procent.

Dessa bolag har förutom värdestegringen givit omkring 4 procent i utdelning efter stämmorna förra våren. För att motivera den kraftiga totalavkastningen ((kursökning plus utdelning) lär det krävas både höjd utdelning, goda vinstsiffror och positiva uttalanden om framtiden från företagsledningarna.

Aktiemarknaden brukar inte ge någon pardon till dem som inte orkar med detta.