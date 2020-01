Tandlöst Redhawks nollat av Djurgården

Malmö Redhawks fick ingen rolig återstart efter en veckas SHL-paus. Laget blev nollat av Djurgården (2-0) och dessutom utgick Oscar Alsenfelt efter att ha blivit överkörd av en motståndare.

Malmömålvakten Oscar Alsenfelt gjorde en toppmatch i det längsta och stod en mot rena rama kanonaden av skott från hemmalaget på Hovet i Stockholm.

Till sist gick det inte längre – Dick Axelsson kunde göra 1-0 i numerärt överläge i den andra perioden och bara någon minut senare tryckte Patrik Berglund in 2-0 för Djurgården.

Och Alsenfelts match slutade med att han blev påkörd med en smäll mot huvudet i den andra perioden och sedan kom han inte tillbaka in på isen till den tredje.

– Han blev påkörd och kunde inte spela vidare. Det är allt jag kan säga, konstaterade Redhawkscoachen Peter Andersson i C More efter matchen.

Lars Volden tog över – och det med bravur, han höll nollan hela sista perioden. Det hjälpte dock inte ett svagt Redhawks.

– Den första perioden var ganska jämn, men efter deras snabba mål i den andra blev det tyst i laget. Vi hade inte kraft och energi att komma tillbaka. Vi skapade inte speciellt mycket, fick inget tryck på dem och blev avklädda ganska lätt, sa en besviken Peter Andersson.

Faktum är att rödhökarna som lag inte ens såg ut att vara intresserade av att försöka vända matchen i den sista perioden, lyckades bara prestera fyra skott på mål.

Frågan är om coacherna var lika uppgivna, man tog till exempel aldrig ut målvakten mot slutet.

Redhawks chanser var mycket få under hela matchen. Ett par ribbträffar i den första perioden var de hetaste. Men totalt sköt Malmölaget bara 15 skott på mål under 60 minuter. Djurgården sköt 37.

– Vi släppte in målen på grund av individuella misstag. Men vi får försöka skapa längre anfall och skjuta mer, sa Adam Ollas Mattsson i pausen inför den tredje perioden.

Så blev det inte alls. Djurgården kunde mycket lätt spela av de sista 20 minuterna och ta sin sjunde raka hemmaseger samt rycka ifrån Redhawks i tabellen.

Malmö Redhawks har bara gjort två mål på de tre senaste bortamatcherna. Fortsätter det så blir det en tung vårsäsong.