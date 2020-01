Filmvår med Oscarsfilm och cirkusprinsessa

Oscarsnominerad The Cave, skånska Den sista cirkusprinsessan och humoristiska Fat front. Dokumentärfilmklubben Doc Lounge i Malmö har precis släppt sitt vårprogram och kulturredaktionen ställde fyra frågor till projektledaren Maja Goffe.

Doc Lounge vären 2020

Doc Lounge Malmö, Babel 21/1: Rudeboy – om det legendariska skivbolaget Trojan Records.

28/1: One child nation – skildring av kinesisk enbarnspolitik och dess förödande konsekvenser.

4/2: The Cave – berättelse från krigets Syrien och den belägrade staden Ghouta.

11/2: Fat front – om en grupp kroppsaktivister.

25/2: Den sista cirkusprinsessan – porträtt av cirkusfamiljen Rhodin och framförallt Simona Rhodin, Sveriges sista cirkusprinsessa.

3/3: Xy Chelsea – dokumentär om visselblåsaren, transkvinnan och soldaten Chelsea Manning.

10/3: The kingmaker – film om kontroversiella Imelda Marco, före detta skönhetsdrottning och fru till Filippinernas expresident.

17/3: In my blood it runs – om tioårig aboriginsk pojke med helande krafter.

24/3: Jozi Gold – porträtt av en orädd miljöaktivist i stilettklackar som slåss för att gruvindustrin ska ta sitt ansvar.

31/3: Lessons of love – om Jola som vid 69-års ålder tagit makten över sitt eget liv.

7/4: Q’s barbershop – poträtt av en person som är samhällets mittpunkt och en plats som är mer än en frisörsalong.

Doc Lounge Helsingborg:

5/2: The Cave

4/3: Fat front

1/4: The Kingmaker

6/5: Rudeboy

Doc Lounge pop up, Kristianstad:

4/2: The Cave

Doc Lounge i Lund: Programmet är inte släppt än.