Nya fall av bedrägeriförsök

höör

Höörsbor fortsätter att få märkliga sms-meddelanden från en avsändare som kallar sig Faktura. Under onsdagen fick polisen in ytterligare tolv fall av polisanmälningar från Höörsbor som mellan 13 och 15 januari fått ett meddelande i sina telefoner. I meddelandet står det att personen i fråga ska ha ansökt om att bli fakturakund och med anledning av det höga beloppet ska detta utredas. I sms-meddelandet finns också ett telefonnummer man kan ringa. En av anmälarna ringde telefonnumret under onsdagen och fick då till svar att ”detta inte är något”. Mannen som svarade lade sedan på luren.

– Vi håller fortsatt på och tittar på de här fallen och i eftermiddag ska vi träffa förundersökningsledaren och ta en diskussion. Det kan vara så att det här har med id-kapning att göra. Att man vill få personerna och ringa telefonnumret så att man kan ingå ett avtal som ska skydda mot id-kapning och på så sätt försöka lura personerna på pengar. Men detta har vi inget belägg för i dagsläget även om det är en tes, säger Anna Johansson, kommunpolis i Höör.

– Vi råder samtliga som får den här typen av märkliga meddelanden att inte ringa telefonnumret, säger Anna Johansson.