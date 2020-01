Jimmy Eriksson förnyar med Zakspeed

RACING Jimmy Eriksson har förnyat sitt kontrakt med Zakspeed BKK Mobil Oil Racing i Tysklands-baserade ADAC GT Masters, ett av Europas ledande mästerskap för GT-racing.

28-åringen från Tomelilla kommer under 2020 att bilda par med tysken Daniel Keilwitz, 2013 års ADAC GT Masters-mästare, och återförenas därmed med den förare som han avslutade förra säsong tillsammans med. Eriksson/Keilwitz nådde bland annat en andraplats i 2019 års säsongsfinal på Sachsenring. Även i år kommer de att köra en av Zakspeed-teamets två Mercedes-AMG GT3.

Vilka två som kör Zakspeeds andrabil kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Eriksson, som nyligen blev pappa för första gången, gör sin tredje säsong i ADAC GT Masters under 2020, och sin andra ihop med det anrika och Formel 1-meriterade Zakspeed-teamet.

– Det känns bra att förnya kontraktet med Zakspeed och ta vårt samarbete vidare ett år till, säger Jimmy Eriksson i ett pressmeddelande.

– Vi gjorde stora framsteg under förra säsongen. Med tanke på den nivå vi höll mot slutet av året tror jag absolut att vi kan vara med och slåss om mästerskapet den här gången. Det kommer naturligtvis inte bli enkelt, motståndet är ju stenhårt, men jag trivs verkligen tillsammans med Daniel och teamet. Vi bör ha ett paket som kan räcka långt.

2020 års ADAC GT Masters-kalender är snarlik fjorårets, med totalt 14 race fördelade över sju tävlingshelger på några av Europas främsta racerbanor. Varje race pågår i en timme, med obligatoriskt förarbyte i halvtid.

Säsongen drar igång på tyska Oschersleben den 24-26 april och avslutas på Sachsenring i början av oktober. (SkD)