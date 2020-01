Dna-test ändrade min självbild

Då och då brukar jag titta på ett foto av min klass från gymnasiet. Av 28 elever är fem genuint blonda, två rödhåriga men resten mörkhåriga i olika nyanser från brunt till svart. Ser jag till mina nära släktingar var också de flesta mörkhåriga eller som mina föräldrar svarthåriga innan det gråa tog över. Mot den bakgrunden har jag svårt förstå talet om svenskar som typiskt blonda och blåögda.

Nu påverkas troligen detta av att min hemstad Eskilstuna historiskt varit den stad som kanske haft allra mest invandring, främst via industrin i form av valloner, tyskar och livländare, vilket utseendemässigt präglar många där även idag.

Människor har sedan folkvandringarnas tid rört sig över världen. I dag har vi i stor omfattning en ny folkvandringstid via de många flyktingar som söker sig en bättre social och ekonomiskt tillvaro bort från fattigare länder.

Sedan en tid tillbaka har jag släktforskat såväl via riksarkivets digitaliserade arkiv, främst kyrkoböcker, men också via en av de populära stora internationella släktforskningssiterna. Nyligen gick jag ett steg längre och tog också ett dna-test.

Det jag vetat om är att på min fars sida har släkten om man går två generationer tillbaka varit sörmländska bönder medan den på min mors sida härstammat från sjömän och skutskeppare på Gotland. En rätt normal svensk bakgrund med ett undantag. Min morfar var judisk affärsman med rötter i östra Polen, som en gång var ryskt. Därför har jag betraktat mig som ungefär 75 procent svensk och 25 procent judisk (ashkenazy d v s judar med rötter i Rhendalen och norra Frankrike som ofta bosatte sig i Östeuropa).

Min förvåning var därför stor när jag läste testresultatet och fick besked om att jag har sammanlagt sex etniciteter. Endast 42,5 procent är skandinavisk (Sverige, Norge och Danmark). Dessutom är jag 20,3 nordeuropeisk (Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Belgien), 18,1 finländsk, 17,2 judisk samt också etnticitetsmässigt av lite baltisk och mest överraskande, inuitisk (eskimå) bakgrund. Plötsligt är jag inte ens till hälften av svensk etnicitet.

Min som jag tyckt lilla släkt har plötsligt via mina dna-träffar visat på över 9 000 personer spridda över världen som jag delar dna med. Därutöver tycks en del förfäders liv ha utspelats i Etiopien och Indien via så kallade fäderneärvda platser. Men tvärtemot vad jag gissat är det inte den judiska släktgrenen som är så etnicitetsmässigt blandad, de gifter sig nästan alltid med andra judar. Troligast är att mina gotländska förfäder haft äventyrliga liv via sjöfarten och spridit sig över världen. Kanske har någon tagit hem en hustru utifrån eller gift sig med någon kvinna eller man som hamnat på Gotland när ön i Östersjön var en central plats för handeln via Hansan.

Även Sverige har befolkats genom folkvandringar och migrationsrörelser. Det gör ofta identitetsdebatten märklig. Jag är stolt över att vara svensk även om jag etnicitetsmässigt inte är det till fullo. Men svenskhet sitter i värderingar och viljan till förankring. Det kan ta någon generation och går fortare vilken inställning vi själva och våra förfäder har till svenska normer.