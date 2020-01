SÖDRA SANDBY

Tre datorer stals när okända gärningsmän bröt sig in i en villa på Svarvarevägen i Södra Sandby.

Inbrottet har genomförts någon gång före 12.30 på onsdagen. Gärningsmännen hade kastat in en sten genom en fönsterruta och sedan lyckats ta sig in i huset. Där sökte de igenom rummen och försvann med tre datorer.