Cat Stevens till Sverige i sommar

Yusuf/Cat Stevens i samband med att han 2014 blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Foto: Charles Sykes/Invision/AP/TT

Musik "Matthew & son", "Morning has broken" och "Wild world". Med en mild stämma tog sig den brittiske folksångaren Cat Stevens in i det allmänna medvetandet i slutet av 60- och början av 70-talet.

Till sommaren kommer han till Liseberg i Göteborg.

Där Bob Dylan gärna lade an en lite sarkastisk ton och även hans brittiske motsvarighet Donovan gärna kombinerade poetiska texter med en vassare egg hade Cat Stevens en mjukare framtoning och besjöng gryningstimmarnas skönhet, bitterljuva uppbrott och arbetsdagens stress.

Med starka melodiska hakar tog han snabbt ett grepp om publiken och det internationella genombrottet lät inte vänta på sig. Efter att nästan ha drunknat 1976 inleddes dock en period av religiöst sökande som slutade med att Stevens konverterade till Islam, tog sig namnet Yusuf Islam och drog sig tillbaka från popmusiken.

Under 1990-talet arbetade han sig dock gradvis tillbaka till musiken. 2006 släpptes An Other Cup, hans första popalbum sedan 1978. Numera uppträder han som Yusuf/Cat Stevens och hans senaste album släpptes 2017.

Den 28 juli kommer Stevens, som har en svensk mamma, till Sverige och Liseberg där han ska spela på stora scenen.

– Yusuf/Cat Stevens gör endast en Sverigespelning i år och jag är såklart både stolt och glad att det blir på Liseberg, säger Per Alexanderson, underhållningschef på Liseberg i ett pressmeddelande.