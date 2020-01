Alice Boman drömmer vidare efter debuten

Genombrottet med ep:n Skisser kom 2013 och sedan dess har det blivit ytterligare en hyllad ep, musik i tv-serier, spelningar i USA och ständiga lovord från kritikerna. Och nu är det äntligen dags för Alice Bomans första fullängdsalbum. Dream on släpps på fredag den 17 januari och den 14 februari inleder hon en vårturné på Babel i uppväxtstaden Malmö.

Alice Boman om …

… favoritlåtar på Dream on: ”Jag tycker om Don’t forget about me, den är härlig. Och jag tycker så mycket om att sjunga The more I cry,. Jag tycker mycket om texten och så går hela låten över en ackordrunda som upprepas. Det är något härligt med det när det bara går på, ett flow som jag tycker om. Sedan var den också den sista låten jag skrev när skivan nästan var färdig så den känns speciell för att den är så ny också.”

Att det tog så lång tid mellan genombrottet och debutalbumet menar Alice Boman beror på att det tog ett tag innan det kändes viktigt att göra ett album.

– När jag väl började skriva till det för tre-fyra år sedan hade jag ingen deadline och kände ingen direkt tidspress så det drog ut på tiden, berättar hon på telefon från Stockholm där hon bor sedan fyra år tillbaka.

– Jag började spela in i London för ett par år sedan men det blev långa avbrott för andra projekt och nu har jag i stället spelat in i Stockholm med producenten Patrik Berger och även om en del låtar är skrivna för flera år sedan sär allt inspelat samtidigt och det finns en röd tråd.

Vad är den röda tråden?

– Det handlar om kärlek men mer de jobbiga känslorna, som besvikelse och rädslan att bli lämnad. Allt det hemska som kan hända. Det är inget glatt album men jag hoppas att det känns lite hoppfullt ändå.

Hur skulle du beskriva din musik för någon som inte hört dig förut?

– Nu för tiden brukar jag säga drömpop för jag tycker att det är lite drömskt, inte lika direkt som en del musik är utan mer stillsamt.

Sin första ep, Skisser, spelade Alice Boman in i sovrummet hemma i Malmö och hon hyllades för sin intima och avskalade stil. Nya Dream on är inspelad i studio med kända producenten Patrik Berger som jobbat med bland andra Robyn, Icona Pop och Lana Del Rey.

– Jag kände mig väldigt trygg med honom, han ville behålla mitt sound och det känns som han verkligen förstod mig och ville samma saker som jag, säger Alice Boman om samarbetet, och tillägger:

– Men det har verkligen hänt mycket när man tänker tillbaka. Att jag har hamnat här och får göra detta. I början tyckte jag att det var lite läskigt att arbeta med andra när man är van att sitta själv. Men det öppnar upp så mycket. Många idéer kan man inte genomföra själv med hänsyn till teknik och instrument så det är väldigt häftigt att känna hur många möjligheter det finns när man jobbar med någon som Patrik.

Alice Bomans första ep följdes av ytterligare en, Ep II, och av spelningar runt om i Sverige, Europa och även i USA. Hennes musik finns också med i filmer och tv-serier som 13 reasons why, Suits, Paper towns, Transparent och The resident.

– Det är verkligen jätteroligt och också ganska skönt med filmmusiken för jag är egentligen inte inblandad. De väljer låtar och frågar om de får använda dem.

På fredag den 17 januari släpps alltså fullängdsdebuten Dream on och den 14 februari inleder Alice Boman en vårturné på Babel i gamla hemstaden Malmö.

– Det känns väldigt fint att Malmö blev först, det är alltid speciellt när man spelar i sin hemstad. Även om Stockholm också känns hemma nu så har jag så mycket folk jag känner i Malmö, säger Alice Boman. Det är både nervöst och kul. Kul också att det är just på Alla hjärtans dag. Även om min musik kanske inte är direkt passande så tänker jag att många behöver den just då.

Med på turnén följer också Malmöbandet Hey Elbow och kompar. Och som scendekoration ska Alice Boman använda väverskan Nanny Rådestams kreationer som också finns med i musikvideon till singeln Everybody hurts.

– Tanken är att vi ska ha två-tre klädställningar på scen där vi hänger upp hennes grejer så att det blir som en slags vägg bakom, förklarar Alice Boman. Det ska kännas som ett litet rum på scen och eftersom det inte händer så mycket på scenen när jag spelar så är det fint att ha något att vila ögonen på.

Vad har du annars för musikdrömmar som du vill uppfylla framöver?

– Det låter så tramsigt men jag är så glad och nöjd att bara få göra detta. Sedan vore det så klart häftigt att få testa något nytt, kanske samarbeta eller skriva till någon annan. Och så vore det roligt att skriva musik direkt till en film eller tv-serie. Men annars är drömmen egentligen bara att få fortsätta att göra det jag gör.