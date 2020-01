Nytt bedrägeriförsök mot 95-åring

Malmö Den 95-åriga kvinnan på Värnhem fick på söndagskvällen ett samtal från en person som utgav sig för att vara polis och ville göra ett hembesök hos kvinnan.

Men kvinnan blev misstänksam, lade på luren och ringde istället till polisen.

– Om man utsätts för det här ska man göra precis som den här damen har gjort, säger Evelina Olsson, presstalesperson på ledningscentralen i polisregion Syd.



Strax innan klockan nio på söndag kväll larmade den 95-åriga kvinnan som bor på Värnhem i Malmö polisen.

– Hon berättar att hon blivit uppringd av en man som utgett sig för att vara polis och har velat komma hem till henne, berättar Evelina Olsson.

Bedragaren ska ha använt sig av olika knep för att övertyga kvinnan om att han faktiskt var polis. Under samtalets gång ska han exempelvis nämnt namnet på flera av kvinnans släktingar. Men 95-åringen var på sin vakt och istället för att låta sig bli lurad ska hon ha lagt på telefonen och tagit kontakt med polisen.

Polisen hör just nu kvinnan och en anmälan om bedrägeriförsök kommer att upprättas. I nuläget har ingen misstänkt person kunnat gripas.

– Vi får se om kvinnan har numret mannen ringde från kvar i samtalslistan, säger Evelina Olsson.

På senare tid har antalet bedrägeri och bedrägeriförsök mot kvinnor mellan 85 till 100 år i Skåne och Malmö ökat lavinartat. Precis som i fallet med den 95-åriga kvinnan på Värnhem har brottsoffren i flera av fallen blivit uppringda av personer som på olika sätt försöker lura till sig bank- och personuppgifter.

– De använder sig av olika tillvägagångssätt. De kan ringa och säga att de är poliser, sotare, släktingar, banktjänstemän eller mäklare och antingen ska de göra hembesök eller få den uppringde att logga in någonstans med sitt mobila bank-id. Vi har haft ett par riktigt fula ärenden där personer har fått samtal mitt i natten om att en anhörig ligger på sjukhus och att den uppringde behöver identifiera sig med sitt bank-id, säger Evelina Olsson och fortsätter:

– Ibland har vi varit uppe i ett femtontal ärenden per dag i hela regionen. Flest av de inträffar i sydvästra Skåne. Men just i dag har det varit lite lugnare och under eftermiddagen och kvällen har det inte varit några andra ärenden än det här på Värnhem, förklarar Evelina Olsson.

Hittills har polisen kunnat gripa en person i Skåne misstänkt för den här typen av bedrägeri – men trots det fortsätter anmälningarna att välla in.

–Vi tror ju inte att det är en och samma person som gör det här, utan flera. Så även om det har skett ett gripande fortsätter bedrägerierna, säger Evelina Olsson.

Evelina Olsson uppmanar allmänhet att prata med äldre anhöriga om det här och att aldrig, under några omständigheter, lämna ut sina personliga uppgifter via telefon.

– Om man utsätts för det har ska man göra precis som den här damen på Värnhem har gjort. Lägga på luren. Polisen tar aldrig kontakt med allmänhet på det här sättet och i synnerhet frågar vi inte om bank-id eller var man förvarar smycken eller andra värdesaker någonstans.