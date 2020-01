Tredje nollan för Alsenfelt

Ishockey Oscar Alsenfelt höll nollan för tredje gången den här säsongen och det la grunden för att Redhawks kunde vinna borta mot Växjö med matchens enda mål.

Redhawksmålvakten gjorde sin elfte match på raken, men någon fara med formen syntes inte i Vida Arena i Växjö. Oscar Alsenfelt stod i vägen för allt och därmed kunde hans Malmö Redhawks vinna tredje raka segern mot just Växjö den här säsongen och den fjärde raka totalt.

– Skönt att vi kunde studsa tillbaka från förlusten senast mot Färjestad. I dag skulle vi foksuera på försvarsspelet och ligga rätt i positionerna och det gjorde vi bra. Det är så här vi måste spela om vi ska kunna ta poäng borta, sa Oscar Alsenfelt till C More efter matchen.

Att hålla en hög nivå trots så många matcher i rad tyckte han inte var så svårt:

– Visst är det imponerande, skrattade han.

– Men det blir lätt när det går bra för laget och man får bra hjälp av försvaret.

Matchen var en ganska tillknäppt historia, i vilken rödhökarna som vanligt den här säsongen hade förtvivlat svårt för att få pucken i mål (trots flera numerära överlägen) samtidigt som man i gengäld stängde ner motståndarna ganska effektivt.

– En jämn match, men vi gör bra bedömningar, bryter ofta i mittzon och försöker stänga ner dem där, sa Fredrik Händemark i en av periodpauserna.

Efter en mållös första period var det just Händemark som bröt måltorkan genom att trycka in sin egen retur efter 36 minuter, efter att ett skott från Carl Johan Lerby studsat på Henrik Hetta och hittat Händemarks klubba.

Det skulle visa sig bli matchens enda mål.

I den tredje perioden låg Redhawks fokus på att spela på resultatet och även i numerärt överläge var det säkerheten först som gällde.

Det hettade visserligen till rejält när båda lagen brakade samman i ett stort slagsmål i spelarbåsen – men lagen åkte på vardera två matchstraff (Hetta och Meyer i Redhawks) och fick fortsätta spela fem mot fem.

I slutminuterna försökte Växjö med att ta ut målvakten, men trots ett tufft tryck höll Redhawks undan – mycket tack vare en omutlig Alsenfelt.