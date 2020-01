Plats för fler i Sportlovscupen

FOTBOLL

Även 2020 kommer Sportlovscupen i innefotboll, modell futsal, att anordnats i Berga gräshall i Eslöv med Trollnäs IF och Örtofta IS vid arrangörsrodret. Det är den 31:a upplagan, som går den 14-23 februari, som tävlingsledaren Kalle Malmgren just nu håller på att slutplanera. I år står sju tävlingsklasser, fyra pojk- och tre flick, på schemat. De yngsta klasserna spelas utan resultatredovisning.

– Anmälningstiden går ut den 19 januari och vi är i behov av fler lag, allra mest i tjejgrupperna, säger Kalle Malmgren och uppmanar de som är intresserade att anmäla sig.