Redhawks var utan chans mot Färjestad

ishockey Malmö Redhawks har det riktigt motigt i början av 2020. Förlusten hemma mot Örebro följdes upp av en ny borta mot Färjestad – som höll tätt i det längsta.

– Grova misstag från vår sida på flera av målen och då är det svårt att vinna här. Som tränare undrar jag hur man som spelare tänker när man sätter sig i såna situationer, suckade Redhawkscoachen Peter Andersson i C More efter matchen.

Malmö Redhawks fick sämst tänkbara inledning på matchen i Karlstad då hemmalagets Daniel Viksten kunde utnyttja en försvarsmiss till 1–0 redan efter 49 sekunders spel.

Sedan drog rödhökarna igång en riktig stark motoffensiv och dominerade spelet totalt i tio minuter men lyckades inte, trots dessutom två minuter i numerärt överläge, få hål på motståndarna.

Efter första periodens power break var det plötsligt Färjestad som dominerade matchbilden, men utan att kunna överlista Oscar Alsenfelt i Malmökassen fler gånger.

Den andra perioden var den andra lik, med bra Redhawkspress inledningsvis – och chans till kvittering i ett numerärt överläge. Men då kontrade hemmalaget och kunde lite snöpligt göra 2-0 i box play.

Med dryga minuten kvar av perioden kom nästa kalldusch: Färjestad kom i en snabb motattack och kunde trycka in 3-0.

– Vi spelar helt okej men är bedrövliga i detaljerna. När de gjorde första målet tappade vi pucken, sedan släppte vi in ett mål i box play och så fick vi ett mål till emot oss på grund av ett dåligt byte. Vi gav bort alla tre målen. Det känns jättetråkigt när vi spelar helt okej och matchen ändå är ganska jämn. Vi måste få bort misstagen, suckade en sammanbiten Fredrik Händemark i C More i andra periodpausen.

– Vi måste bli starkare i egen zon och sluta spela så mycket i sidled i deras, sa Peter Andersson.

Men den tredje perioden fortsatte ändå i samma anda som de tidigare, med en ihållande måltorka för rödhökarna – och med dryga elva minuter kvar var det dags igen: 4-0 till Färjestad.

Det enda positiva gästerna kunde ta med sig till Malmö var att Nicolai Meyer slog hål på sin egen och lagets måltorka genom att göra 4-1.

Roligare än så blev det dock inte, för Redhawks.

Färjestad gjorde däremot ytterligare ett riktigt snyggt mål till 5-1.