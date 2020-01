Sissela Benn kan få Guldbagge

KULTUR På onsdagsförmiddagen presenterades årets Guldbaggenomineringar. Bland de nominerade finns för andra året i rad Malmöbon Sissela Benn.

Flest nomineringar har filmerna And then we danced och Quick fått, som båda tilldelats sju nomineringar, tätt följt av Eld och lågor och 438 dagar som belönats med sex nomineringar vardera.

För Malmöbon Sissela Benn blev det även i år en nominering för bästa kvinnliga biroll för rollen som Sunes mamma Karin, denna gång i Sune – best man. Sunefilmen har även nominerats för bästa film, bästa regi och bästa manliga biroll. Filmen är dessutom en av de fem filmerna som kan vinna Guldbaggens publikpris.

