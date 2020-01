”Pervin är en komplex roll med olika vändpunkter”

Malmöutbildade skådespelaren Gizem Erdogan är högaktuell. Just nu gör hon sista inspelningsveckorna av polisserien Tunna blå linjen i Malmö och 12 januari är det premiär för Kalifat där hon spelar Pervin som följer sin stora kärlek till Syrien och IS.

– Det är en ynnest att få möta den här typen av helt olika personer. Först Pervin och sedan kastades jag in poliskvinnan som jag spelar nu. säger hon.

Fotnot: Tunna blå linjen är en dramaserie i tio delar som började spelas in i Malmö juni 2019 och avslutas nu i januari. Bakom serien står Anagram. Sändningsstart på SVT januari 2021.

Gizem Erdogan gick ut Malmö Teaterhögskolan 2015 och fick sitt genombrott i Rojda Sekersöz debutlångfilm Dröm vidare 2017. Samma år utsågs hon till Rising Star på Stockholms filmfestival.

– Det blir en viss press då så det gäller att göra bra val och våga tacka nej till vissa saker, säger Gizem Erdogan. Jag gör väldigt medvetna val när jag tackar ja till roller och för mig är det det kollektiva arbetet som är film. Det är viktigt vem som regissera, vem som fotar och naturligtvis vad det är för berättelse.

– I Kalifat var det mycket så att vi alla satt i samma båt och var på väg i rätt riktning och allt klaffade helt rätt, fortsätter hon.

När Kalifat inleds möter tittarna Gizem Erdogans rollfigur Pervin i Raqqa i Syrien. Dit har hon kommit från Sverige med sin man Husam som anslöt till IS. Nu har de en liten dotter och Pervin lever i ständig fruktan för både sitt och dotterns liv.

– Pervin är en person i början av serien och en helt annan i slutet. Hon går från att vara rädd till att bli mer och mer orädd, beskriver Gizem Erdogan. Livet i Raqqa utsätter henne för olika prövningar och obehagliga situationer, gör henne till en överlevare och hon är villig att offra mer och mer för att komma därifrån.

Det som lockade Gizem Erdogan från början med Kalifat var att få jobba tillsammans med regissören Goran Kapetanovic.

– Det kände jag direkt efter första provfilmningen när vi samtalade om rollen och vad hans vision var och varför han ville göra den här serien, berättar hon. Den har kanske inte berättats i tv- och filmsverige än. Sedan är Pervin en så komplex roll med olika vändpunkter. Så det var Goran, rollen och så min motspelare Amed Bozan som spelar min man. Han är en så extremt begåvad skådespelare. Och så fotografen Jonas Alarik.

Inför inspelningen av Kalifat gjorde Gizem Erdogan mycket research. Hon läste både skönlitteratur och facklitteratur och lyssnade på dokumentärer om radikalisering och unga tjejer och även killar som ansluter sig till IS.

– Sedan har jag också som skådespelare försökt fånga situationen Pervin och Husam är i. På många sätt är det som Scener ur ett äktenskap, fast i Raqqa.

En viktig del av förberedelserna var de samtal hon förde med sin mamma och andra mammor om modersinstinkt och vad man är beredd att göra för sitt barn.

– Jag har inte egna barn och i Kalifat har jag egentligen tre viktiga relationer – till min man, till säpoagenten Fatima och så till mitt barn. Jag fick också en speciell relation till de två bebisarna, tvillingar, som spelar henne och det var svårt att skiljas när inspelningen var över.

Inspelningen av Kalifat i Jordanien beskriver Gizem Erdogan som det roligaste och mest intressanta hon gjort som skådespelare men också som oerhört intensiv.

– Vi var där i sex, sju veckor och spelade in och förberedde kanske 14 timmar varje dag. Man var totalt hängiven på alla plan.

Efter Kalifat hann Gizem Erdogan med en månads semester i Indien innan det var dags att förbereda sig för rollen som polisen Lea i Tunna blå linjen där inspelningen pågått hela hösten i Malmö och fortsätter även under januari 2020.

– Det är väldigt roligt att vara tillbaka i Malmö. Jag har bott i Skåne tidigare och det var viktiga år i mitt liv, framförallt när jag hittade till teatern. Sedan är det så roligt att även Tunna blå linjen handlar mycket om människan bakom och också är något vi inte sett förut. Jag har lyckats pricka in två coola projekt efter varandra.